經典賽／奇兵高宇杰扛DH 曾豪駒相中大賽經驗

中華隊今天在經典賽資格賽生死戰面對西班牙隊，打線大變陣，啟用王博玄擔任第一棒、高宇杰擔任指定打擊，總教練曾豪駒期望高宇杰的大賽經驗，可以給予中華隊適時一擊。

中華隊前一戰遭到尼加拉瓜完封，得點圈打擊5次機會都錯過，今天打線有不小幅度的調動，將累積7安打最多的王博玄調到第一棒。

曾豪駒表示，王博玄前三場狀況看起來最穩定，希望他在第一棒可以多有上壘機會，銜接到後面棒次，「他不用因為打第一棒而改變策略，他現在就是最好的策略，繼續執行他好的狀況就好了。」至於賽會首安尚未出現的高宇杰擔任DH，曾豪駒表示，是因為他面對大賽的掌握度，希望透過他把握適時一擊。

中華隊前一次面對拉索（Ramón Rosso），在他3.1局投球任內一籌莫展，狂吞7次三振。再戰這位對手，曾豪駒表示，攻擊上會去設定方向，但仍要看場上投手狀況去做調整，看如何抓住他的失投球。他也不諱言，不管任何比賽，先得分對於戰局都會有幫助，也希望此役可以先馳得點，「會想辦法在前面就先得分。」