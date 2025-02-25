經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

【賽前報導】

經典賽資格賽的關鍵一戰，中華隊今天與西班牙隊進行附加賽，爭取A組最後一張晉級2026年會內賽的門票，中華隊打線微調，王博玄擔任開路先鋒，高宇杰指定打擊。

第1棒改由前3場敲出7支安打的王博玄擔任，前場輪休的林子偉回到先發第2棒，高宇杰擔任指定打擊，捕手依舊是蔣少宏。

兩隊先發投手，中華隊推出隸屬美國職棒運動家隊體系的莊陳仲敖先發，莊陳仲敖去年快速晉升2A，今年更獲得大聯盟春訓邀請，已經去美國報到的他，為了幫助中華隊暫停行程返台，前3場賽事都未登板，今天將首度出賽。

西班牙則把任務交到28歲右投拉索（Ramon Rosso）手中，他在21日就面對過中華隊，當時接在雷法（Elian Leyva）之後，3.1局投球任內完全壓制中華隊打線，僅被敲1安打、無失分，狂賞7次三振。