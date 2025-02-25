經典賽／背水一戰！中華隊「拔牙」打線 高宇杰扛6棒DH

經典賽資格賽的關鍵一戰，中華隊今天與西班牙隊進行附加賽，爭取A組最後一張晉級2026年會內賽的門票，中華隊打線微調，王博玄擔任開路先鋒，高宇杰指定打擊。

第1棒改由前3場敲出7支安打的王博玄擔任，前場輪休的林子偉回到先發第2棒，高宇杰擔任指定打擊，捕手依舊是蔣少宏。

兩隊先發投手，中華隊推出隸屬美國職棒運動家隊體系的莊陳仲敖先發，莊陳仲敖去年快速晉升2A，今年更獲得大聯盟春訓邀請，已經去美國報到的他，為了幫助中華隊暫停行程返台，前3場賽事都未登板，今天將首度出賽。

西班牙則把任務交到28歲右投拉索（Ramon Rosso）手中，他在21日就面對過中華隊，當時接在雷法（Elian Leyva）之後，3.1局投球任內完全壓制中華隊打線，僅被敲1安打、無失分，狂賞7次三振。

中華隊今日先發打線

一棒 王博玄 一壘

二棒 林子偉 二壘

三棒 陳傑憲 中外野

四棒 張育成 游擊

五棒 吳念庭 三壘

六棒 高宇杰 指定打擊

七棒 陳文杰 左外野

八棒 蔣少宏 捕手

九棒 宋晟睿 右外野

先發投手 莊陳仲敖