中華隊今晚再戰西班牙 中華隊最新不讓分賠率1.46倍
2026年世界棒球經典賽資格賽A組附加賽，將於25日台灣時間晚上七點，在台北大巨蛋點燃戰火，中華隊與西班牙二度對壘，台灣運彩提供單場及場中投注，這場賽事運彩共有三個玩法，包含不讓分、讓分1.5（台灣要贏2分以上）以及兩隊總分6.5。
根據最新目前不讓分玩法賠率，中華台北1.46倍、西班牙1.95倍，運彩表示，要力挺中華隊連續六屆都能前進經典賽。
台灣運彩表示，本場賽事中華隊是客隊，特別提醒投注時要確認投注項目，此外，實際賠率隨時會變動，應以台灣運彩官網為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言