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中華隊今晚再戰西班牙 中華隊最新不讓分賠率1.46倍

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

2026年世界棒球經典賽資格賽A組附加賽，將於25日台灣時間晚上七點，在台北大巨蛋點燃戰火，中華隊與西班牙二度對壘，台灣運彩提供單場及場中投注，這場賽事運彩共有三個玩法，包含不讓分、讓分1.5（台灣要贏2分以上）以及兩隊總分6.5。

根據最新目前不讓分玩法賠率，中華台北1.46倍、西班牙1.95倍，運彩表示，要力挺中華隊連續六屆都能前進經典賽。

台灣運彩表示，本場賽事中華隊是客隊，特別提醒投注時要確認投注項目，此外，實際賠率隨時會變動，應以台灣運彩官網為準。

WBC中華隊 經典賽

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