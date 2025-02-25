中華隊今晚再戰西班牙 中華隊最新不讓分賠率1.46倍

在WBC世界經典賽資格賽落入絕境的中華隊，拜賽制所賜，今天將與分組排名第2的西班牙進行驟死賽，爭取最後一張經典賽門票。儘管先前中華隊曾以5比12懸殊比分慘敗對手，但今天台灣運彩開出的賭盤依然看好中華隊

2025-02-25 11:17