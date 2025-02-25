經典賽／秀國師反指標威力！台南Josh穿戴西班牙國旗網嗨翻

棒球網紅「台南Josh」以反指標聞名，今天中華隊將與西班牙隊進行經典賽資格賽生死戰，他也發文幫西班牙「加持」。

台南Josh在Threads發圖，是一張他身披西班牙國旗的照片，他表示，「我知道這沒實質幫助，但是能做的還是要儘量做。」還在留言區強調，「我這圖真的是P了很久，我特別用心。」

貼文曝光後，吸引70多萬瀏覽和5.5萬個愛心，網友們紛紛表示，「科學的盡頭是玄學，國師加油」、「我愛你」、「記得吃西班牙海鮮燉飯」、「拜託你明天坐西班牙休息區正上方」、「可是西班牙隊只有一個西班牙人。」