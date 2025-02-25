經典賽／尼加拉瓜「沒特別情蒐」 球迷傻眼：看電視就能完封中華隊？

世界棒球經典賽（WBC）資格賽第3戰，中華隊以0比6，被尼加拉瓜完封，事後尼加拉瓜球員受訪表示「沒有特別做情報蒐集」。對此，一名網友分享，對方只看兩場電視轉播，就能完勝中華隊，好奇「中華隊情蒐哪個環節有問題嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「尼加拉瓜看兩場電視就破解中華隊？」為題，指出自己看到尼加拉瓜選手阿列古利亞（Benjamin Alegria）的賽後受訪，指出「沒有特別做情報蒐集，不過昨天有看一場電視轉播，今天會繼續看，知道台灣球員素質好、能力強，昨天比賽看的還不夠，今天會繼續看」。

尼加拉瓜隊晉級經典賽正賽。記者余承翰／攝影

這名網友進一步說明，看到這番言論，讓他相當好奇「記得我們的情蒐團隊還跑去日本看尼加拉瓜的熱身賽，我們跟了那麼多場，他們只看兩場電視就能完虐我們」，好奇發問「中華隊情蒐是哪個環節有問題嗎？」

貼文一出後，不少網友都表示「就別人的臨場應變能力就比較好，在WBC禁止情蒐團隊即時在休息室輔助教練團的情況下，我們應變能力差的缺點就被放大」、「光看尼加拉瓜前面兩場就知道投手是這組最強了吧」、「還真別說，看電視有多個角度分析，說不定效果還不差勒！」、「表示球員硬實力贏了我們一個檔次以上」、「講白了中職球員就是應變能力輸給這些中南美洲的小聯盟球員」。

不過，也有網友持不同看法，指出「情蒐不是神！不然派小學生去打也會贏」、「你有60-70分，情蒐小組可以當外掛+10~20分，但你本來就不及格，情蒐也沒用，更別提這次我們沒辦法拿即時畫面分析」、「就像小聯盟的球隊去情蒐大聯盟的球隊，就算情蒐再多，本質上有一定的實力差距，不是靠情蒐就能彌補」、「情報在實力面前不值一提」。