經典賽／中華隊絕境求生對決西班牙 運彩開盤看好贏球

在WBC世界經典賽資格賽落入絕境的中華隊，拜賽制所賜，今天將與分組排名第2的西班牙進行驟死賽，爭取最後一張經典賽門票。儘管先前中華隊曾以5比12懸殊比分慘敗對手，但今天台灣運彩開出的賭盤依然看好中華隊能夠取得勝利。

在不讓分的賠率中，中華隊賠率為1.45，而西班牙賠率則是1.96；至於在讓分盤方面，賭盤設定中華隊將會讓對手1.5分，賠率為1.90，而受讓的西班牙其賠率則為1.56；至於大小分的盤口，雙方總分定為6.5分，顯然認為雙方在這場殊死戰中會呈現低比分的投手戰。

球迷期盼中華隊一掃輸球陰霾，搶下經典賽最後門票。 美聯社

在資格賽開打之前，中華隊與西班牙的首戰中，中華隊不讓分的賠率僅有1.14，至於西班牙贏球的賠率則是達到3.1，但整場比賽中華隊卻是慘遭西班牙壓制，甚至差點被「扣倒」。

為了絕境求生，中華隊將派出效力奧克蘭運動家2A的莊陳仲敖先發，對決上一場完全宰制中華隊的28歲右投拉索（Ramon Rosso）。