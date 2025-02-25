經典賽／世界第二能不能打正賽命懸一線 大聯盟記者：設好鬧鐘

世界棒球經典賽資格賽A組戰況出乎意料，中華隊面臨「決戰G7」，大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）也在X上留言提醒球迷設定好鬧鐘，不要錯過這場贏家晉級、輸家打包的關鍵賽事。

中華隊爭取前進2026年經典賽正賽門票，今晚面臨隊史在經典賽史上壓力最大的一戰，克萊爾也知道這一戰對中華隊的意義，他寫道：「才剛拿到12強冠軍的中華隊，需要這一勝才能前進經典賽，輸球將讓這支世界第二的球隊只能當局外人。」

他也提到，西班牙要避免重演2022年資格賽的悲劇，當時他們有兩場比賽都是贏球就能取得晉級門票，但接連敗給英國、捷克而與正賽擦身，這回再以歐錦賽冠軍身分挑戰資格賽，同樣只差1勝就能晉級。

攤開21世紀後參賽規格12隊以上的棒球一級國際賽事，從2001到2011年世界盃、2006到2023年經典賽、2015到2024年12強賽，中華隊不曾缺席，能否延續這項傳統，如今命懸一線。