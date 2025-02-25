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經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油
中華隊今晚與西班牙隊交手，要在經典賽資格賽附加賽爭取最後一次晉級明年會內賽機會，12強國手郭俊麟為中華隊打氣，在社群媒體曬出幫「666」幸運骰吹氣的照片，「是時候了吧。」
去年世界12強棒球賽中華隊從不被看好的劣勢中出發，最終拿下冠軍，全員表現猶如「骰到6」，其中過去被球迷戲稱「骰子型投手」的郭俊麟更收到球迷提供的「六面六」充氣骰子，成為中華隊休息區中的幸運物。
這次經典賽資格賽考量讓選手休息，12強陣容僅隊長陳傑憲續戰，郭俊麟也沒閒著，在臉書粉絲團上傳當時為骰子吹氣的照片，並說：「該是時候了吧。各位你們的骰子是否也要派上用場了。」
中華隊今天推出運動家隊旅美投手莊陳仲敖先發，西班牙隊則由首戰壓制台灣打線的拉索（Ramon Rosso）應戰，勝隊將取得最後一張門票，晉級明年經典賽。
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