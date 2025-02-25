經典賽／生死戰在即西班牙先發超chill 當觀光客遊台北101

西班牙和中華隊將在今晚進行世界棒球經典賽資格賽最後一戰，面對贏家晉級、輸家打包絕境，西班牙先發羅索（Ramon Rosso）顯得相對輕鬆，休兵日和隊友出遊，還在社群發出與台北101的合照。

西班牙昨日選擇休兵一天進行調整，擔任「殊死戰」先發的羅索也把握機會，和隊友克魯茲（Rhiner Cruz）等人化身「觀光客」，在社群發出自己與101的合影以及仰望101夜景的照片，看起來十分愜意。

羅索拍攝台北101夜景。 截自IG

28歲的羅索來自多明尼加，曾在2020年、2021年登板大聯盟，效力費城人，不過共計僅出戰14場，留下投17.2局送18K，防禦率6.11的成績，去年他則是轉戰墨西哥聯盟。

本屆資格賽羅索僅在面對中華隊時中繼登板，卻用精彩表現全面壓制打線，繳出3.1局7K絕好調，更飆出156公里火球。殊死戰他做為先發勢必會對中華隊造成大麻煩，能否突破成為晉級關鍵。