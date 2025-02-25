經典賽／西班牙大魔王拉索難纏 中華隊上次對決強擊球掛0

中華隊今晚要再次對戰西班牙隊，期待從上次5：12敗陣的慘痛中復出，不過要先解決「大魔王」28歲右投拉索（Ramon Rosso），上次對決中華隊在3.1局內僅敲出1安打。

從數據上來看，中華隊上次對西班牙隊5位投手中，對拉索的掌握度最差，12個對戰打席，只有4個人將球擊入場內，另外7次遭到三振，另外李宗賢選到1次保送。

這4個擊中球的打者中，沒有人達到大聯盟設定的「強擊球」（Hard-hit Ball），也就是擊球初速達95哩以上，對戰其他4投都至少還有1支強擊球。

經典賽資格賽中華隊首戰西班牙，2局下林子偉（左）二壘安打。記者許正宏／攝影

陳重羽對拉索擊出93.3哩的擊球初速已是最強勁，結果是外野飛球遭到接殺，接著高宇杰92.8哩滾地球出局，林子偉72.1哩的擊球形成安打，而陳傑憲則是48.1哩的滾地球出局。

只不過，兩位捕手陳重羽、高宇杰賽會首安尚未開張，後面兩戰皆以蔣少宏作為主戰捕手，林子偉則有著4成打擊率以及高達7成50的上壘率，選到6保送展現選球眼，陳傑憲則尚未開啟12強的無雙狀態，目前打擊率2成整，上壘率3成85。

中華隊近期打擊狀況最好的是年輕外野手宋晟睿，OPS1.431是全隊最高，打擊率5成的他曾跑出1支場內全壘打，另外林子偉及敲出7支安打的王博玄OPS都在1.300以上，張育成OPS1.236排第四，打擊率3成85、上壘率4成67。