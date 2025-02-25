經典賽／寶藏強投今戰西班牙 莊陳仲敖實質不到1.5季就升2A

中華隊能否前進2026年世界棒球經典賽正賽，就看今晚一戰，推出旅美運動家隊投手莊陳仲敖先發，面對火力強大的西班牙隊。健康的莊陳仲敖，正在美職體系以搭電梯的速度晉升，今年已被多位專家點名是值得關注的新秀，甚至評價為運動家體系最被低估的投手。

莊陳仲敖2022年展開旅美賽季，但該年僅投到6月初、累積8場先發，留下0勝4敗、防禦率4.71，隨即因手指神經問題進入傷兵名單，2023年因手肘骨刺動刀全季報銷，前兩年晉升之路等於完全受到傷勢牽絆。

直到2024年球季，莊陳仲敖終於破繭而出，歷經1A、高階1A再到2A，扣掉因傷報銷的2023年，實質上僅用1.5季就升上2A，晉升速度相當於12強中華隊王牌林昱珉，他正是在第二年季中升上2A。莊陳仲敖仍因傷病史出賽局數受到控管，去年在3個層級合計投86局，繳出防禦率2.09、每局被上壘率0.88、BB/9值1.26、K/9值8.79的優異成績。

莊陳仲敖共在2A出賽5場，前3場投完合計15局僅被敲6安打、無失分，升級絲毫未見撞牆期，已經開始吸引許多小聯盟專家視線，對他精準的控球、豪華的武器庫留下深刻印象，運動家今年更將他納入大聯盟春訓邀請名單，就近觀察他的能耐。

「運動畫刊」旗下運動家頻道點評今年值得關注的新秀，指出莊陳仲敖「可能是運動家體系內最被低估的投手」，優勢是極少保送，同時又擁有高於平均值的三振率，由於去年僅在2A出賽22局，專家預期他今年在2A開季的可能性較高，先累積更多局數觀察，再評估是否升上3A。

莊陳仲敖在本屆賽會尚未登板，今天一出馬就是生死戰，將面對前一場過招時暴打中華隊15安、12分的西班牙隊，力拚為中華隊守住前進正賽的最後活路。

中華隊15投手全數未達賽會球數限制，今晚都可出賽，包括尚未登板的旅日投手孫易磊，已登板展現壓制力的徐若熙、陳柏毓、曾峻岳等人，都可能將是今晚中華隊必須倚賴的戰力。