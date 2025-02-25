經典賽／打擊冠4隊 西班牙上屆關鍵戰熄火

西班牙隊前一次闖進世界棒球經典賽正賽已是二○一三年，上屆差一勝被擋在門外，當時摧毀西班牙隊美夢的捷克隊，只用四天就從投手群被打爆轉變到壓制西班牙隊火力，這正是中華隊必須想辦法在今天複製的劇本。

西班牙隊前兩屆都在資格賽止步，上一屆尤其可惜，當時於二○二二年九月舉辦的資格賽採類似雙敗淘汰制，西班牙隊一路以五比四擊敗南非隊、廿一比七擊敗捷克隊，接著在延長十局以九比十不敵英國隊，無緣第一張晉級門票，需與敗部打上來的捷克隊進入最後一場比賽。

捷克隊翻轉前次交手被暴打廿一分的窘境，由正職消防員的投手史奈德先發六點一局僅被敲五安打、失一分，終場以三比一擊敗西班牙隊，前進會內賽。

西班牙隊今年捲土重來，集訓期間由大聯盟名將、陳偉殷前隊友瓊斯擔任打擊教練，「特調」團隊打擊，也確實展現強大火力，三場比賽以打擊率三成二七敲出卅四支安打、四發全壘打、攻下廿二分，各項數據都是Ａ組四隊最優。

西班牙隊火力均衡，十二名出賽野手有十人進帳打點，主力打者艾斯特拉達已貢獻五分打點，效力美國職棒坦帕灣光芒隊一Ａ的廿一歲內野手柯曼列茲也開轟，且在二壘屢次展現精采守備沒收安打，捕手利諾、一壘手烏茲塔利茲均長打頻頻，他們都是中華隊警戒的對象。

總教練曾豪駒前天表示會再研究西班牙隊這幾場比賽的策略擬定、攻擊狀況，但真正關鍵取決於選手臨場狀況，中華隊必須盡快揮別四天前兵敗西班牙隊的陰影。