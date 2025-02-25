經典賽／門票生死戰 莊陳仲敖先發

過去五屆世界棒球經典賽，中華隊全數與會，但爭取明年第六屆賽事的參賽門票卻命懸一線。今晚，中華隊在台北大巨蛋與西班牙隊一戰定生死，贏家晉級、輸家打包，中華隊推出廿四歲旅美投手莊陳仲敖先發，徐若熙、孫易磊等投手待命全力搶勝。

中華隊在第三屆賽事也曾從資格賽出發，但當時三場比賽都以壓倒性比數勝出，讓對手一分未得，未料本屆賽事卻經歷嚴峻考驗，中華隊在分組賽僅取得一勝二敗，在四隊中排名第三，需與排第二的西班牙隊再過招一場。

中華隊去年在世界十二強棒球賽風光奪冠，如今卻面臨經典賽資格賽淘汰邊緣，讓許多人大感意外，不僅日本、南韓媒體熱議，專門報導拉丁美洲棒球的記者羅梅洛也寫道：「中華隊在這次資格賽的跌勢，能以教練團決定讓隊長陳傑憲以外的十二強班底休息解釋，許多人都認為中華隊低估了他們的對手。」

賽前幾乎沒人認為中華隊需打附加賽，連主辦單位針對今天賽事的售票也僅開放Ｂ一區域、約一萬張門票，採全區五百元販售，昨天中午加開全區座位火速完售，球迷以行動進場聲援中華隊爭取最後一張經典賽門票。

中華隊前次過招遭西班牙隊暴打十五支安打、搶下十二分，面對今天一戰的好消息是投手戰力有滿手好牌。莊陳仲敖效力美國職棒運動家隊體系，去年從一Ａ、高階一Ａ再升二Ａ連跳兩級，今年更首度獲邀參與大聯盟春訓，為備受期待的台灣旅美投手，在本屆賽會尚未登板，一出馬就是沒有退路的戰役。

除此之外，日本職棒火腿隊孫易磊、中華職棒味全龍隊徐若熙都將攜手扛起此戰，可出賽投手人數也相當充裕，十五人皆未達賽會球數限制。

中華隊打線相對令人擔憂，前三戰雖不乏得點圈機會，但就是缺少適時一擊，共留下卅八個殘壘，面對西班牙隊、尼加拉瓜隊的比賽都是全程處於劣勢，如今碰上殊死戰，如果未能先搶分數，也會帶給自家投手極大壓力。

西班牙隊拉索今晚擔任先發，他在首戰中繼三點一局，壓制中華隊打線。本報資料照片

西班牙隊推出廿八歲右投拉索先發，具備兩年大聯盟資歷的拉索，近年在南美各國職棒聯盟打拚，他前幾天讓中華隊嘗到苦頭，中繼三點一局僅被敲一安打、無失分，狂飆七次三振，中華隊今天打線必須力求突破。