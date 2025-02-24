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經典賽／沒有退路！中華隊莊陳仲敖扛先發 西班牙派拉索出馬

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
莊陳仲敖。記者余承翰／攝影
莊陳仲敖。記者余承翰／攝影

中華隊能否完成連6屆參與世界棒球經典賽正賽，就看明天與西班牙隊的決一死戰，兩隊先發投手亮牌，中華隊推出隸屬美國職棒運動家隊體系的莊陳仲敖先發，西班牙則把任務交到28歲右投拉索（Ramón Rosso）手中。

24歲的莊陳仲敖旅美最高層級2A，今年以40人名單外獲邀選手身分首度參與大聯盟春訓，為了助拳資格賽中途返台一趟，前3場賽事都未登板，明天將首度出賽，扛起中華隊沒有退路的一戰。

西班牙由拉索先發的原因不難理解，他在21日就面對過中華隊，當時接在雷法（Elián Leyva）之後登板，3.1局投球任內完全壓制中華隊打線，僅被敲1安打、無失分，狂賞7次三振。

資格賽A組已由尼加拉瓜帶走第一張晉級門票，中華隊、西班牙相爭最後一席，若由中華隊勝出，將是連6屆參與正賽，西班牙贏球則會是繼2013年後再返會內賽。

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