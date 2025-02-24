經典賽／排名第3仍有機會晉級 網友感謝賽制：被救了一命

中華隊在世界棒球經典賽資格賽分別輸給西班牙、尼加拉瓜，確定無法直接晉級正賽，但還能透過附加賽拚搶最後一張門票。近日有網友就表示，原先認為資格賽需要二、三名再戰多此一舉，現在反倒覺得「台灣被救了一命」，感謝賽制。

網友在PTT上發文提到，資格賽第一名直接晉級正賽沒有異議，但二、三名需要再進行附加賽決定勝負有些特別，「我本來有點納悶，這跟以前亞錦賽四取二爭奧運門票不大一樣，本來還會覺得，只要分組賽打出前兩名晉級就好，何必再多一場，但看到現在資格賽戰況...不寒而慄啊！」

對於中華隊成功續命，能再嘗試爭取經典賽席次，許多網友也覺得萬幸，「多賺一場...賺爛」、「拿第二名好虧喔」，但也有不少人認為西班牙實力堅強，中華隊就算有第二次機會，希望依舊渺茫，「有沒有可能不是救命，是被連續羞辱二次」、「現在看來，可能只是多打一場」、「你確定救得到？」