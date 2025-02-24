經典賽／附加賽門票秒殺 新北明晚加場直播派對一起嗨
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊明日將迎戰西班牙隊，搶最後一張晉級門票。棒協公布今中午加開大巨蛋門票，記者實測登入只能看著畫面「轉圈」，最後約下午1時便公告全數完售。新北體育局今下午宣布，明晚將在市民廣場加場直播派對，由體育主播徐展元與FubonAngels的丹丹、蓁蓁、栗子一同應援。
新北體育局指出，經典賽資格賽將挺到底為中華隊加油，明晚7時在新北市民廣場轉播，並邀請體育主播徐展元與FubonAngels的丹丹、蓁蓁、栗子一同應援。此外，體育局也提供早鳥應援小物，包括100名加油棒、200份餐點抵用券及1000名抽獎券，將在直播現場換局、局末抽獎。
此外，體育局也說，中華隊若成功晉級經典賽，將加碼新北16座運動中心免費體適能、游泳池5天。
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