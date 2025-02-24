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經典賽／官網分析尼加拉瓜成功之道 也點出明年正賽的危機

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
尼加拉瓜隊以3連勝分組第一搶先晉級2026經典賽。報系資料照
尼加拉瓜隊以3連勝分組第一搶先晉級2026經典賽。報系資料照

尼加拉瓜隊昨天在世界棒球經典賽資格賽以6：0擊敗中華隊，確定分組排名第1晉級明年經典賽正賽，也是繼2022年資格賽過關後，再次搶下門票；大聯盟官網指出，尼加拉瓜隊邁向成功之路主要是投手群穩定，但明年正賽必須找到更多攻擊火力才行。

尼加拉瓜隊2022年在巴拿馬進行的資格賽分組賽3勝1敗，獲得隔年正賽參賽權，但在D組賽事和波多黎各、以色列、多明尼加、委內瑞拉交手吞下4連敗，一共被攻下22分，本身只得4分，剛好每場比賽各得1分。

2023年經典賽參賽20隊只有兩隊吞下4連敗，分組排名墊底，另一隊是中國大陸隊。

尼加拉瓜隊在今年資格賽捲土重來，頂住客場龐大壓力，昨天在台北大巨蛋35565名觀眾前完封地主隊；官網特別提到，尼加拉瓜隊知道只要失分少於六分，就能以分組龍頭的身分晉級，他們未讓中華隊有任何機會。

官網指出，雷頓（Brandon Leyton）在進攻方面處於領先地位，3場比賽13次打數揮出6支安打，但尼加拉瓜隊真正成功是靠投手群，梅德安諾（Ronald Medrano）率領一堆老將，3戰合計29局（前兩戰延長10局獲勝）被揮出16支安打、失兩分，這兩個數字都是分組4隊最佳。

WBC中華隊 經典賽

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