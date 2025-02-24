經典賽／好投卻輸球曾峻岳坦言「不開心」 誓言復仇西班牙

火球男曾峻岳日前在世界棒球經典賽資格賽中華隊交手尼加拉瓜一役登板，繳出中繼1局無失分好投，不過球隊卻遭到0：6完封。賽後，他坦言雖然投出好成績，但輸球並「不開心」，並表示明天對上西班牙要復仇成功，搶下資格賽最後一張門票。

曾峻岳昨天在第8局登板，主投1局送出1K，讓打者3上3下，還飆出154公里火球，成功守住局數。不過相比自己的好表現，中華隊本場比賽慘遭尼加拉瓜完封，讓他相當不是滋味，「球隊沒有贏球，心情滿不開心的。」

賽後曾峻岳肯定尼加拉瓜打者實力，表示對手能夠把握每次失投，給予適時一擊，「感覺不像是一般他們國家的球隊，而是更像較高層級的打者。」他也提出對「生死戰」敵人西班牙隊的分析，「我覺得要丟在好球帶兩側，上次對上西班牙我們投了太多偏紅中的球，這是之後會再注意的地方。」

事實上，曾峻岳前兩戰都有不斷向教練表示想上場貢獻，但直到昨天才正式登板。對此，他說道：「前兩場教練沒安排我上場，今天終於有機會，把練習的東西發揮出來。」2023年曾經參加過經典賽的他了解國際賽快節奏，因此也進行了調整，「讓自己更早進入比賽狀況。」