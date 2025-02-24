經典賽／日人應援台灣暖心寫「我們在東京等待」 網友看哭

中華隊確定無法直接晉級世界棒球經典賽，需要在明天與西班牙進行「生死戰」，贏家晉級、輸家打包，對球員或球迷而言都相當高壓。不過也有暖心時刻，一名觀眾分享與尼加拉瓜交手時，有位日本球迷幫台灣應援，並在小白板中寫下「我們在東京等待」激勵中華隊，看哭一眾網友。

昨天中華隊就已經確定無法直接晉級經典賽正賽，與尼加拉瓜一戰還遭到6：0完封，粉絲士氣相當低迷。就在這時，眼尖觀眾發現，比賽現場有一名日本球迷也來到現場替台灣應援，並在自備的小白板寫下「2026年3月，我們在東京等待」激勵中華隊。

這位日本球迷的暖心鼓勵被發上社群，許多網友也留言表示暖心，「現場看到這個真的會秒哭」、「不會辜負期待的，明年一定東京見」、「讓我們週二復仇西班牙再說，台灣一定贏！」