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經典賽／中華隊資格賽陷入絕境 12強世界冠軍能載舟亦能覆舟

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經典賽／4天翻轉從被打爆到壓制西班牙有前例 捷克上屆就示範過

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
經典賽資格賽明天中華隊將再度交手西班牙(圖)。報系資料照
經典賽資格賽明天中華隊將再度交手西班牙(圖)。報系資料照

中華隊在經典賽資格賽將與西班牙隊在附加賽決一死戰，必須盡快揮別前次過招遭暴打15安打、12分的陰霾。攤開賽史，捷克隊曾在2022年資格賽演繹完美示範，與西班牙的首次過招以7：21慘敗，卻在4天後的最終戰以3：1贏球，將西班牙擋在2023年正賽大門之外。

西班牙前一次進入經典賽正賽已是2013年，上一屆資格賽賽制類似雙敗淘汰，西班牙一路以5：4擊敗南非、21：7擊敗捷克，接著在延長10局以9：10敗給英國，無緣第一張晉級門票，需與敗部打上來的捷克進入最後一場比賽。

西班牙距離2023年正賽只差一勝，但最終敗在正職為消防員的捷克投手史奈德（Martin Schneider）手下，前次兩隊過招暴打21分的火力不見蹤影，在史奈德6.1局投球任內只敲出5安打、攻下1分，終場以1：3落敗，由捷克前進會內賽。

西班牙此次也在資格賽展現強大火力，3場比賽以3成27打擊率敲出34支安打、4發全壘打，攻下22分，各項攻擊數據都是A組4隊最優。

中華隊必須盡快揮別21日兵敗西班牙陰影，總教練曾豪駒昨天賽後談到25日再戰西班牙，表示會再研究他們在這幾場的策略擬定、攻擊狀況，但關鍵還是取決於選手臨場狀況。

WBC中華隊 經典賽

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