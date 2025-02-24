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經典賽／特別飛台灣加油暖爆粉絲 安芝儇喊話：你們不要放棄
為中華隊加油，經典賽資格賽主辦單位特別組成40人台、韓啦啦隊陣容，號稱國際賽史上最豪華應援團，不過，未能進入陣中的中華職棒台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇，一向與台灣感情深厚，今天她在個人社群發布昨晚到大巨蛋看中尼之戰的畫面，並發文說，「我是特別飛來台灣為你們加油的🇹🇼✌🏻，所以希望你們可以不要放棄💪🏻。ps.特別是我們台鋼雄鷹的選手我會一直為你們加油 🦅💚」
網友也紛紛留言說，「謝謝小安公主，感動啊。」、「明天我們一定會拿下勝利，謝謝妳特別飛過來！」、「超溫暖❤️❤️CT加油👍」、「暖爆了」、「謝謝小豬豬🐷安西教練：在要是放棄的話，比賽就等於結束了喔...」
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