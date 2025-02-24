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經典賽／中華隊附加賽拚前進正賽最後生機 加開座位也完售了
中華隊力拚附加賽，爭奪經典賽資格賽A組最後一張前進正賽的門票，25日賽事於今天中午加開座位開賣，主辦單位在下午1點半前即宣告完售，僅剩未結帳票券將在清點後釋出。
中華隊以地主之姿在台北大巨蛋迎敵，外界原先預期有機會在3場比賽後就收下門票，25日附加賽僅開賣B1區域、約1萬張門票，均一價500元，但戰情發展出乎意料，中華隊僅拿到1勝2敗，需打附加賽力搏生機，主辦單位也在昨天賽後宣布加開座位，維持均一價500元，加開票券於今天中午12點開賣，再度火速宣告完售。
資格賽前三天票價最貴2980元、最便宜280元，分別湧入3萬5325、3萬5868、3萬5565人，合計10萬6758人觀戰。
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