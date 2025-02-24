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經典賽／全力阻擋西班牙火力 徐若熙領銜中華隊15投全數可用

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊徐若熙。記者余承翰／攝影
中華隊徐若熙。記者余承翰／攝影

中華隊無緣以分組第一前進2026年世界棒球經典賽，明天將面臨一場台灣棒球史上壓力最大的比賽之一，在資格賽附加賽與西班牙隊決一死戰，贏球晉級、輸球打包，昨天投1人次證明身體無恙的徐若熙，以及尚未出賽的旅美投手莊陳仲敖、旅日投手孫易磊，有望接力亮相，為中華隊把關這一戰。

中華隊在資格賽3場打完僅取1勝2敗，掉到附加賽，面對西班牙隊，兩軍在21日的過招，中華隊被西班牙的球棒狠狠修理，遭暴打15支安打、攻下12分。

西班牙隊在集訓期間聘請大聯盟名將瓊斯（Adam Jones）特調打擊，也在3場比賽確實展現凶猛火力，以3成27打擊率敲出34支安打、4發全壘打，攻下22分，各項攻擊數據都是A組4隊最優。

投手群這回能不能壓得住陣腳成為中華隊在附加賽的勝利之鑰，好消息是王牌投手徐若熙滿血回歸，昨天登板投1人次，5球都是152公里以上的火球連發，最快球速157公里。

徐若熙在比賽開打前傳出輕微傷情，前一次出賽已是15日面對味全龍隊的模擬比賽，儘管球迷曾在18日與業餘成棒台壽霸龍隊的熱身賽看到天母棒球場大螢幕顯示徐若熙的名字，但當天出賽投手包括陳宇宏、呂彥青、陳柏豪、陳韻文和曾峻岳等人，並無徐若熙，總教練曾豪駒昨天賽後也證實，徐若熙已經8、9天沒有出賽，昨天讓他投1人次，用意希望讓他感受比賽氛圍、適應強度。曾豪駒表示，這一個打席的內容，看得出來徐若熙已經完全準備好，希望他在25日可以傾盡全力。

莊陳仲敖、孫易磊尚未於這次賽事出賽，也被預料都會是附加賽將仰賴的投手主戰力；中華隊15位投手無人達到賽會球數限制，全數都可在明天一戰上場。

WBC中華隊 經典賽

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