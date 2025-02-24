經典賽／3.1局7K讓中華隊絕望 外媒估西班牙派拉索先發扛附加賽

世界棒球經典賽資格賽3天分組賽打完，中華隊沒拿到第一張晉級門票，明天將與西班牙隊在附加賽決一死戰，根據外媒報導，西班牙可能推出前次交手將中華隊K得滿頭包的拉索（Ramón Rosso）先發。

中華隊在首戰以5：12遭西班牙痛宰，拉索該役為第二任投手，在他投球任內讓中華隊打者感受絕望，中繼3.1局僅被敲1安打、無失分，狂賞7次三振。

根據專門報導拉丁美洲棒球新聞的記者羅梅洛（Francys Romero）在X上留言指出，拉索可能將是西班牙在附加賽面對中華隊的先發投手。

28歲右投拉索出生自多明尼加，他的父親為西班牙人，為2020年東京奧運多明尼加銅牌班底，具備兩季大聯盟資歷，近年則遊走墨西哥、委內瑞拉、多明尼加聯盟打拚。

羅梅洛也在X上留言提到中華隊在這趟資格賽的低迷狀況，他寫道：「中華隊在這次資格賽的下滑，可能以教練團決定讓隊長陳傑憲以外的2024年12強班底休息解釋，許多人都認為中華隊低估了他們的對手。」