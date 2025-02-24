經典賽／先發變後援！尼加拉瓜強投化解滿壘危機 大聯盟官方讚：破壞中華隊攻勢

尼加拉瓜日前在世界棒球經典賽資格賽交手中華隊，原先推派先發的古提瑞茲（Osman Gutierrez）在賽前一晚臨時取消，意外成為關鍵調度。第4局他上場完美化解滿壘危機，讓中華隊無法吹起進攻號角，被大聯盟官方喻為「破壞對手最好進攻機會的重點人物」。

古提瑞茲4局下登板，先前中華隊在張育成安打下帶起攻勢，形成1出局滿壘危機。不過這位2022年經典賽資格賽主投9局未失分的強投扛住壓力，連續解決蔣少宏、宋晟睿，繳出中繼1.2局挨1安1保送飆兩K的優質成績，完美守住關鍵一局。賽後大聯盟官方提到古提瑞茲是尼加拉瓜2023年首度打進經典賽的重要功臣，並且「這次也是他破壞中華隊最好的得分機會」。

事實上，不僅古提瑞茲，本次資格賽尼加拉瓜投手群堪稱全面壓制，3戰下來僅失2分，大幅減輕打線壓力，也成為3連勝晉級的重要因素。