經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

中華隊日前在世界棒球經典賽資格賽交手尼加拉瓜，最終遭到0：6完封。不過陣中王牌徐若熙後援登板連飆火球解決打者，最快球速來到158公里，被日媒封為「怪物投手」。

前兩戰都沒有亮相的「龍之子」徐若熙，昨天交手尼加拉瓜以中繼身分迎來初登板，在4局上2人出局時，面對打者火球連發，每一次投球都催到95英哩（約153公里）以上，最高球速上看98.2英哩（約158公里），最終用5球就抓到第3個出局數。

雖然沒有續投，但「龍之子」小試身手的表現依舊相當驚豔。日媒《Sponichi Annex》就撰文表示，徐若熙投出158公里速球的當下，台北大巨蛋內滿場球迷瞬間沸騰。他們也提到徐若熙中職初登板主投3.2局狂飆11K，全部出局數都是三振的超狂表現，並封其為「怪物投手」。