從世界冠軍到經典資格賽掉到驟死賽 Team Taiwan 學到的一堂課

棒球經典賽資格賽比前一個月，絕大多數的國人仍沉浸世界冠軍12強的甜蜜的滋味，我三天兩頭就問專業的職棒專家，「我們會取得經典賽的門票嗎？」。

這是很蠢的問題，笨到分析戰情時的專家忍不住夾雜「問候老祖宗」的話。可是，為何還要「討罵」去問蠢問題？因為「球是圓的」，還有，就算專業看問題也有盲點的時候。

Netflix 最近有一部紀錄片《金牌之路：巴黎奧運夢幻隊》，它有別於上一支《救贖之路：2008奧運男籃隊》紀錄片，不再是完全以美國隊為主的敘事內容，巴黎奧運這支紀錄片加了法國、塞爾維亞、加拿大的「視角」。這三個國家都曉得，集滿12個能進入籃球名人堂的美國隊是超級強隊，但他們都有想打敗美國隊的強烈的渴望，不僅能帶給他們的國家及人民驕傲，也為自己籃球生涯留名青史。

換句話，他們也懂「他強由他強，他橫由他橫」的哲理，相信擊敗美國並非做不到。

回到棒球，中華隊是世界12強的冠軍，「世界冠軍」對上西班牙、南非、尼加拉瓜，「拿第一，直接取得經典賽門票是理所當然天經地義」。不只專業素養的運動專家這樣分析，超過9成的球迷也有這樣狂傲的想法，可能連參賽的三支球隊也這樣想「我們面對的是世界冠軍Team Taiwan啊！」。

運動之所以迷人，不僅僅它能團結人心，它更有激發球員無窮潛力看不到天花板的「魔法」，就像《巴黎奧運》紀錄片，法國、塞爾維亞、加拿大都認為，當對手越強大，就越能激發「幹掉」美國的潛能。

中華台北第一場對西班牙，對手第一局就拿下兩分下馬威，傳達「我們要擊垮世界冠軍」的明確訊號，但中華隊似乎還沒有意識到「台灣，我們有trouble 了」。差一點點，中華隊要被西班牙「提前扣倒」，最後5：12，媒體以「台北大巨蛋慘案」形容。

隔天，輸球原因雪片般飛來，但最切中輸球核心我的是一位資深棒球作家的評論，他從「全球化」的角度評論這場比賽，指出台灣對大聯盟的「全球化」理解還不夠深刻，是台灣棒球一直無法跟鄰國日本一樣「穩定維持高水準」的結構原因。

而「運動全球化」的觀點，也是貫穿《巴黎奧運》紀錄片的主調，連美國都已意識到，在「籃球全球化」的大浪潮下，他們不能只派各隊的「潛力球員」或「未來新星」去比賽，要挑最強、最準、最快、最會防守、心臟最大顆的球星才行。

巴黎奧運四強半準決賽，美國對上塞爾維亞，塞爾維亞全場壓著美國打，四十分鐘領先了三十五分鐘，要不是「咖哩」柯瑞那晚天神下凡，美國連銀牌的份都沒有。問題是：美國能每一屆奧運球運都這麼好嗎？這也是美國籃球高層在擔心的問題，而強如美國，他們的籃壇高層已在未雨綢繆。

攤開西班牙名單，其實是委內瑞拉與多明尼加混編二軍，他們不是我們理解的西班牙海鮮燉飯「好吃」，能輕鬆過關而已，而是會狠嗆辣的朝天椒，在短期、一場定勝負的高強度棒球比賽，別說中華隊，連美日都可能被西班牙扳倒。現在必需靠明天的驟死賽，再度碰到西班牙爭取最後一張門票。這個劇本，相信賽前所有國人都想不到的。

沈醉在12強冠軍的台灣棒球界不能再用雖敗猶榮吃鍋貼心態檢討台灣棒球的「短板」。面對全球化的挑戰，棒球界也要有全球化的視野，才能讓台灣的棒球提升到更高層次。

不要忘了，球是圓的。