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經典賽／中華隊吞兩敗！為何不派「12強人馬」資深球迷曝3關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊昨晚在世界棒球經典賽資格賽以0比6不敵尼加拉瓜隊，賽後全隊表情凝重。記者余承翰／攝影 美聯社
中華隊昨晚在世界棒球經典賽資格賽以0比6不敵尼加拉瓜隊，賽後全隊表情凝重。記者余承翰／攝影 美聯社

中華隊雖然在世界棒球12強賽奪冠，但在近日舉辦的世界棒球經典賽（WBC）資格賽吞下兩敗，輸給了西班牙隊與尼加拉瓜隊，將要在25日與西班牙隊爭取經典賽的最後一張門票。

對此就有網友在Dcard提出疑問，12強的中華隊表現已經很好了，「打擊都期待長打，投手也是很安定人心」，為何在如此重要的資格賽上卻重新組建隊伍，「不要12強原班人馬就好？」

原PO的疑問引來網友熱議，「原班人馬對選手會有太疲勞的問題，而且相對強度比較低」、「你以為每個都陳傑憲喔，更何況台灣若組不出第二支、第三支差不多能拿12強冠軍的隊伍，那才是真正該擔憂的。人家日本隨便組都金牌隊伍，最強的擺在WBC」、「是打資格賽不是正賽欸…要確欸，你當球員都是機器人不用休息就對了」、「這種比賽對職業運動選手來說跟無償加班、兼差沒兩樣，他們是私人球團的員工，不是國家的」。

也有資深球迷留言解答，首先，12強與經典賽的時間不同，選手的狀態也不一樣。12強在賽季後，選手狀態更易維持賽季時的巔峰狀態，但經典賽的時間在賽季前，剛過春節長假，這要求選手「提早1到2個月開機」，進行短時間的高強度訓練，表現也可能與上賽季不同。

而這次資格賽也是「練兵」的好機會，讓有能力的年輕選手在國際舞台吸取經驗，不然選手容易出現斷層，「畢竟年輕人有一天也要獨當一面，不能一直靠前輩撐」。

此外選手也要為自己的生涯考慮，連續高強度征戰會導致疲勞，影響到職業賽場表現，「講難聽點大家都要賺錢，因疲勞季賽成績下滑被砍薪很虧」。

WBC中華隊 經典賽

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