經典賽／連飆5火球 徐若熙：狀況不錯

賽前被點名這屆中華隊的四大先發之一，徐若熙猶如一條見首不見尾的神龍，到昨晚才首度亮相，然而五顆火球連續投出，引爆台北大巨蛋歡呼聲，解決一人次就退場，保留著廿五日附加賽再登板的戰力。

徐若熙作為中職王牌投手代表人物，原本就設定為今年經典賽資格賽的先發，但因身體不適前兩戰都未登板，直到昨天才在對尼加拉瓜隊的四局上、兩出局後站上投手丘，球迷也以掌聲歡迎他。

面對尼加拉瓜隊捕手李維拉，徐若熙狂催球速，一五四、一五四、一五六、一五二、一五七公里的速球接連投出，製造投手方向強襲球成功接殺，徐若熙大吼振臂展現霸氣，卻在想拋球耍帥之際險些掉球，露出私下傻氣神情。

「狀況不錯。」終於登板的徐若熙表示，目前有調整到比賽的步調，「球速多少有催，但能下去丟一個人次都要把握，展現出最好狀況，為中華隊盡一分力。」

至於全直球對決不在賽前的計畫中，徐若熙說：「看到配直球就丟直球，時間有限，這個情況下拿最好的出來，不用拖時間。」

昨天這場比賽，無論輸贏中華隊都要打廿五日的附加賽爭奪Ａ組最後一張晉級門票，外界一度疑惑「為什麼這時候讓他登板？」事實上，賽前徐若熙就在牛棚練投，教練團設定讓久未實戰的他，在這場比賽找手感。

徐若熙透露，之前下半身有些緊繃，但這一場投完之後沒什麼緊繃感，接下來若要在廿五日附加賽對上西班牙隊，「一定沒問題，教練叫到我就是全力以赴。」

中華隊首戰以五比十二敗給西班牙隊，徐若熙從旁觀察，對方打者不會害怕快速球，而是鎖定好球帶，「變化球跟、直球也在跟，攻擊欲望強，投手也要見招拆招，不能太死板」。