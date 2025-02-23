經典賽圖輯／中華隊0：6不敵尼加拉瓜 25日搶最後一張門票

中華隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以0：6不敵尼加拉瓜隊，將在25日與西班牙隊爭取最後一張門票，贏球的尼加拉瓜則拿下3連勝，率先以分組第一搶先晉級2026經典賽。

中華隊今天推出19歲的徐翔聖先發，以48球投完2局退場，被敲4支安打，丟掉2分只有1責失，另有1次三振，沒有保送。中華隊今晚打線上串連不佳，全場得點圈5支0，總計也僅有6支安打。