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經典賽圖輯／中華隊0：6不敵尼加拉瓜 25日搶最後一張門票

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影

中華隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以0：6不敵尼加拉瓜隊，將在25日與西班牙隊爭取最後一張門票，贏球的尼加拉瓜則拿下3連勝，率先以分組第一搶先晉級2026經典賽。

中華隊今天推出19歲的徐翔聖先發，以48球投完2局退場，被敲4支安打，丟掉2分只有1責失，另有1次三振，沒有保送。中華隊今晚打線上串連不佳，全場得點圈5支0，總計也僅有6支安打。

前兩場皆未上場的徐若熙則在4局上2出局後登板，全部以速球狂催，球速最快來到157公里，最終僅投1人次就退場休息，保有25日再登板戰力。

中華隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以0：6不敵尼加拉瓜隊，25日要與西班牙隊爭取最後一張門票。記者余承翰／攝影
中華隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以0：6不敵尼加拉瓜隊，25日要與西班牙隊爭取最後一張門票。記者余承翰／攝影
中華隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以0：6不敵尼加拉瓜隊，隊長陳傑憲賽後表情嚴肅，25日要與西班牙隊爭取最後一張門票。記者余承翰／攝影
中華隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以0：6不敵尼加拉瓜隊，隊長陳傑憲賽後表情嚴肅，25日要與西班牙隊爭取最後一張門票。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊啦啦隊賽前表演。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊啦啦隊賽前表演。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊先發投手徐翔聖。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊先發投手徐翔聖。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊投手陳韻文丟掉3分。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊投手陳韻文丟掉3分。記者余承翰／攝影
尼加拉瓜隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以6：0擊敗中華隊，以3連勝分組第一搶先晉級2026經典賽，賽後球員衝進場中潑水慶祝。記者余承翰／攝影
尼加拉瓜隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以6：0擊敗中華隊，以3連勝分組第一搶先晉級2026經典賽，賽後球員衝進場中潑水慶祝。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊投手林維恩。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊投手林維恩。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊張育成單場3支安打。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊張育成單場3支安打。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊第三任投手徐若熙。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊第三任投手徐若熙。記者余承翰／攝影

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