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經典賽圖輯／中華隊0：6不敵尼加拉瓜 25日搶最後一張門票
中華隊今晚在世界棒球經典賽資格賽以0：6不敵尼加拉瓜隊，將在25日與西班牙隊爭取最後一張門票，贏球的尼加拉瓜則拿下3連勝，率先以分組第一搶先晉級2026經典賽。
中華隊今天推出19歲的徐翔聖先發，以48球投完2局退場，被敲4支安打，丟掉2分只有1責失，另有1次三振，沒有保送。中華隊今晚打線上串連不佳，全場得點圈5支0，總計也僅有6支安打。
前兩場皆未上場的徐若熙則在4局上2出局後登板，全部以速球狂催，球速最快來到157公里，最終僅投1人次就退場休息，保有25日再登板戰力。
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