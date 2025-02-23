經典賽／尼加拉瓜開心3場就晉級 戰玉飛又說話了：想和中華隊正賽見
世界棒球經典賽資格賽A組第一張晉級門票發出，由拿到3勝的尼加拉瓜隊以分組第一晉級2026年正賽，總教練古伊多（Sandor Guido）興奮說：「只打3場就完成目標，就是最好結果！」投手教練戰玉飛（Len Picota）則與中華隊相約經典賽見。
尼加拉瓜隊今天以6：0完封中華隊，分組賽3場全勝，取得分組第一晉級，賽後全隊衝上場興奮慶祝。
「我們達到原本設定的目標了！」古伊多表示，很開心在3場就完成目標，「中華隊是一支很優秀的隊伍，這是一場很棒的比賽，但今天我們投手的表現、控球也都不錯。」
戰玉飛表示，「投手的部分，我們設定了對中華隊的策略就是左、右、左、右，用這樣的方法去擾亂中華隊的打者。」他指出，投手狀況在日本宮崎7天4場熱身賽調整看到成效，原本他比較擔心的是打線，但今天可以在第一局就拿到分數，對這場比賽非常重要。
尼加拉瓜隊先一步晉級，戰玉飛不忘喊話，「希望我們跟中華隊在經典賽見面。」
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