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經典賽／搶票了！附加賽加開門票全區500元 24日中午開賣

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經典賽／搶票了！附加賽加開門票全區500元 24日中午開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影

2025世界棒球經典賽資格賽A組賽事，在打完前3天、6場賽事之後，由3連勝的尼加拉瓜隊取得分組第一，搶下第一張晉級2026經典賽門票，排名二、三名的西班牙隊及中華隊，要在25日附加賽爭取最後一席，加開門票明天中午開賣，全區500元。

25日的附加賽原本僅開放台北大巨蛋B1區域，票價統一為500元，但今天中華隊與尼加拉瓜隊賽前就已經完售，主辦單位表示，為讓更多球迷能進場為中華隊加油打氣，預計將於明天（24日）中午12點，全面加開售票，全區票價皆為500元。

入場贈品共有四款，每張票券限領一款，款式隨機發放。四款入場贈品有WBCQ造型風車、應援球衣擦手巾、球員應援扇子與應援貼紙，每款數量有限，依現場實際情況贈完為止。

詳細購票資訊，請洽拓元售票系統：https://tixcraft.com/activity/detail/25_wbcq

世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊啦啦隊賽前表演。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊啦啦隊賽前表演。記者余承翰／攝影

WBC中華隊 經典賽

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