經典賽／化不甘為動力 徐翔聖寫最年輕先發紀錄自評不夠好

中華隊台日混血投手徐翔聖今天扛起重責，19歲的他寫下隊史在經典賽最年輕先發紀錄，對尼加拉瓜隊之戰以2局失2分（1責失）完成任務，這次加入中華隊對他來說有很多初體驗，就連這次不甘心的經驗也很重要，「回去是很好的動力。」

徐翔聖首局有些不穩，從游擊手張育成失誤開局後，被敲出2支安打，因此丟掉2分，但隨後很快回穩，沒繼續失分，以48球投完2局，被敲4支安打，丟掉2分只有1責失，另有1次三振，沒有保送。

對於自己今天表現，徐翔聖認為雖然算不差，但還可以更好，「沒有到自己的預期，被打的幾顆有點高起來，可以再小心一點，速度也沒有出來，直球的威力不好。」

雖然一開始就遇到失誤，但徐翔聖認為這是自己可以彌補的，而後續被接連安打，捕手蔣少宏也喊暫停穩定自己，「他告訴我『最壞的已經發生，就想開一點，不會比這更糟』，照他的來，相信他就好。」

於是徐翔聖調整好自己，大膽投球反而收到效果，今天登板在3萬5千多人的關注下，一開始很興奮，但他說：「興奮中能不能轉換為沈穩，這是很大關鍵。」

目前兩場中華隊登板經驗，徐翔聖認為能夠在這樣的氣氛中，穿著國家隊戰袍登板是很好的經驗，「來到這邊很多第一次的經驗。今天也滿不甘心的，回去是很好的動力。」