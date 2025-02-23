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經典賽／曾峻岳每場都想上 攻略西班牙畫重點「好球帶兩邊」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾峻岳。記者余承翰／攝影
曾峻岳。記者余承翰／攝影

經典賽資格賽中華隊今天以0：6遭到尼加拉瓜隊完封，富邦悍將隊火球男曾峻岳在本屆賽會首度登板，飆速154公里、演出三上三下，賽後談本屆賽會首度登板心情亢奮，「但球隊沒有贏球，滿不開心。」

曾峻岳在2023年經典賽就是中華隊班底，這回再度披上國家隊戰袍，為台灣爭取正賽門票，前兩場並未等到出賽機會，今天在8局登板，面對尼加拉瓜第5到7棒，包括K掉美國職棒小聯盟巨人1A雷優（Elian Rayo），讓釀酒人3A札馬拉（Freddy Zamora）打成游擊飛球出局。

曾峻岳表示，比起2023年，這次讓自己更早進入狀況，「每場都想要下去為球隊貢獻，剛好前兩場沒有安排我，今天排我就是全力以赴把我練的東西拿到球場上。」

中華隊無緣以分組第一前進正賽，曾峻岳賽後透露，隊長陳傑憲鼓勵大家，雖然沒有拿到第一名，但還有一場關鍵比賽，大家一起再拚一場、拿下這場勝利。

25日再戰火力強大的西班牙，曾峻岳點出自己的觀察，「好球帶兩邊的位置要丟出來，上一場看起來是我們投手都投到紅中偏好打的位置，這是後天需要注意的地方。」

WBC中華隊 經典賽

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