經典賽／投打守遭全面壓倒一役有看到亮點 曾總點名陳宇宏
中華隊今天以0：6遭到尼加拉瓜隊完封，投打守都遭到全面壓倒，總教練曾豪駒看此役仍有亮點，點名看到「台鋼潛水艇」陳宇宏從首戰失利中成長。
中華隊3場分組賽打完取得1勝2敗，戰情慘淡，今天與尼加拉瓜隊一戰還遭到完封，得點圈5打數掛蛋。曾豪駒指出，過程中其實有不少擊球內容都不錯，但運氣沒那麼好，希望可以盡快調整，看看如何有效修正。下一場打線是否會有所調整？他表示會再討論看看。
中華隊此役共用8名投手，曾總也有看到亮點，他指出陳宇宏在前一場出賽被對手攻擊掌握比較好，但今天已有看到修正，「有看到他的成長。」此外，先發投手徐翔聖也獲得好評，「整體控球上維持很好，對他未來會是很好的經驗。」
至於今天首次登板亮相的曾峻岳，曾豪駒表示，他已有一段時間沒有出賽，在高強度的比賽第一次上場，看得出來控制上還不錯。
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