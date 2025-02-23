經典賽／附加賽準備好了！徐若熙看西班牙：要見招拆招

中華隊今晚在經典賽資格賽以0：6遭到尼加拉瓜隊完封，25日要再對上西班牙隊爭取剩下的一張晉級門票，終於登板的徐若熙展現出157公里球速，對於附加賽登板有信心，「一定沒問題，教練叫到我就是全力以赴。」

徐若熙原本是設定先發人選，但因身體不適直到今天才以中繼身分亮相，投1人次全部5球都是直球對決，自己接殺投手方向平飛球抓到出局數。

「狀況不錯。」終於登板的徐若熙表示，目前有調整到比賽的步調，「球速多少有催，但能下去丟一個人次都要把握，展現出最好狀況，為中華隊盡一分力。」

徐若熙的5顆球球速依序是154、154、156、152、157公里，他說：「看到配直球就丟直球，時間有限，這個情況下拿最好的出來，不用拖時間。」

徐若熙也透露，先前下半身有些緊繃，今天投完沒什麼緊繃感，「為這個比賽準備很久，身體準備到比賽之上，狀況不錯。」

25日對西班牙隊要再登板也沒問題，徐若熙表示，有情蒐資料可以作為參考，但實際下去還是要看自己狀況調整，「他們對直球都不會害怕多快。」

根據前一場對戰，徐若熙認為對方只要投進好球帶，無論直球、變化球都跟得很緊，「攻擊欲望強，投手也要見招拆招，不能死板。」