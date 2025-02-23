經典賽／看得出來徐若熙準備好了 曾總：對我們是好消息

中華隊心心念念的經典賽正賽門票，將在25日附加賽一戰定生死，再度碰上火力強大的西班牙隊，好消息是「龍之子」徐若熙登板飆速，顯示健康無虞，總教練曾豪駒也說，希望他在25日可以傾盡全力。

中華隊以1勝2敗結束分組賽程，將在25日與2勝1敗的西班牙隊再打一場，贏球就前進2026年正賽，輸球將寫下賽事舉辦6屆以來中華隊首度無緣正賽。

再戰打擊實力強悍的西班牙，曾豪駒表示，會再研究西班牙這幾場的策略擬定、攻擊狀況，但最重要還是要看選手臨場狀況。今天面對尼加拉瓜遭到完封，得點圈5支0，打線發揮不佳，25日是否會有調整？他表示，「會再討論，看怎樣會有比較好的效果。」

值得關注的是，徐若熙在賽事開打前出現傷情，目前已經狀況無礙，今天登板投1人次小試身手，飆速157公里。曾豪駒表示，徐若熙可以出賽，對中華隊是好消息，「他已有8、9天沒有出賽，投這個打席讓他可以感受比賽氛圍，適應一下氣氛，也讓我們看看他的身體狀況，這場證明他完全準備好，看起來已經準備很久，也希望他25日可以傾盡全力。」

中華隊今天臨到9局上兩出局推出林維恩，曾豪駒表示，主要是考量不要讓牛棚太久沒有出賽；至於莊陳仲敖，曾豪駒表示，他並不在這場的出賽規畫中。

25日面臨生死戰，關於先發投手在內的投手安排，曾豪駒未露口風，「每個人都會準備好，好好把這場仗打好，贏得最後勝利。」