快訊

全球電力需求看增、電網汰舊換新 法人點讚四檔重電股

經典賽／得點圈5支0遭完封…中華隊拚加賽 尼加拉瓜先晉級

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／得點圈5支0遭完封…中華隊拚加賽 尼加拉瓜先晉級

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊今天不敵尼加拉瓜。記者余承翰／攝影
中華隊今天不敵尼加拉瓜。記者余承翰／攝影

賽前已經確定要打附加賽，中華隊今晚對上尼加拉瓜隊形同消化試合，也讓久未實戰的徐若熙登板，隨著最終以0：6輸球，代表25日要與西班牙隊爭取最後一張門票，3連勝的尼加拉瓜隊則以分組第一搶先晉級2026經典賽

中華隊今天推出19歲的徐翔聖先發，寫下隊史在經典賽包含資格賽的兩項紀錄，一是第一位台日混血先發投手，另一則是最年輕先發投手，改寫原本王躍霖的保有的2012年資格賽21歲、2013經典賽22歲先發登板紀錄。

年輕的徐翔聖從開賽游擊手張育成失誤開始，自己也被連敲2支安打而丟掉2分，隨後很快回穩，最終以48球投完2局退場，被敲4支安打，丟掉2分只有1責失，另有1次三振，沒有保送。

中華隊打線略微變陣，前一場5度上壘的林子偉輪休，腳抽筋的陳傑憲改打指定打擊，然而攻勢卻難以串連，全場得點圈5支0，總計6支安打，沒有拿下分數，與昨晚14支安打攻下9分的演出相形失色。

徐若熙在4局上2出局後的登板引發台北大巨蛋此戰最大歡呼聲，面對李維拉（Ronald Rivera）5顆球全部直球對決，球速依序是154、154、156、152、157公里，最終製造投手方向飛球，自己接殺出局。

徐若熙僅投1人次就退場休息，保有25日再登板戰力，而前兩場沒上場的曾峻岳8局登板，以13球取得三上三下包含1K。

而中華隊另外4分，1分掉在6局上，對方盜壘成功後又靠傳球失誤上三壘，最終高飛犧牲打得分，9局上則是陳韻文登板後被敲4支安打、掉3分。

世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊王博玄敲出安打。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，中華隊王博玄敲出安打。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，球迷揮舞國旗賣力地加油。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，球迷揮舞國旗賣力地加油。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰尼加拉瓜隊，許多球迷進場為中華隊加油。記者余承翰／攝影

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／徐若熙來了！火球5連發最速157公里 秀霸氣又傻氣

經典賽／中華隊關鍵戰10投可用 尼加拉瓜還有滿滿牛棚

經典賽／曾總證實徐若熙有不適但不嚴重 沙子宸先發戰南非

MLB／國際球員排名更新 陳傑憲沒入榜依舊占據版面

相關新聞

經典賽／看得出來徐若熙準備好了 曾總：對我們是好消息

中華隊心心念念的經典賽正賽門票，將在25日附加賽一戰定生死，再度碰上火力強大的西班牙隊，好消息是「龍之子」徐若熙登板飆速...

經典賽／得點圈5支0遭完封…中華隊拚加賽 尼加拉瓜先晉級

賽前已經確定要打附加賽，中華隊今晚對上尼加拉瓜隊形同消化試合，也讓久未實戰的徐若熙登板，隨著最終以0：6輸球，代表25日...

經典賽／徐若熙來了！火球5連發最速157公里 秀霸氣又傻氣

球迷不停敲碗的徐若熙終於登板，中華隊在經典賽資格賽今天對上尼加拉瓜隊，在今天4局上中繼登板，引爆台北大巨蛋熱烈歡呼聲，每...

經典賽／19歲徐翔聖寫隊史最年輕先發紀錄 2局1責失收工

中華隊最年輕的台日混血投手徐翔聖今天扛起重責，19歲的他寫下隊史在經典賽最年輕先發紀錄，對尼加拉瓜隊之戰以2局失2分（1...

經典賽／中華隊打線出爐！陳傑憲抽筋無礙打DH 林子偉輪休

中華隊在經典賽資格賽今晚要對上尼加拉瓜隊，無論輸贏都要在25日的加賽再拚剩下一張的晉級門票，昨天因腳抽筋提前退場的陳傑憲...

經典賽／西班牙第2勝到手將中華隊送進驟死賽 對手是誰看今晚火力

世界棒球經典賽資格賽A組賽程進入循環賽最後一天，西班牙隊午場以9：1擊敗南非隊，也等於一舉將中華隊送到25日的驟死賽搶最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。