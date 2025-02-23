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經典賽／得點圈5支0遭完封…中華隊拚加賽 尼加拉瓜先晉級
賽前已經確定要打附加賽，中華隊今晚對上尼加拉瓜隊形同消化試合，也讓久未實戰的徐若熙登板，隨著最終以0：6輸球，代表25日要與西班牙隊爭取最後一張門票，3連勝的尼加拉瓜隊則以分組第一搶先晉級2026經典賽。
中華隊今天推出19歲的徐翔聖先發，寫下隊史在經典賽包含資格賽的兩項紀錄，一是第一位台日混血先發投手，另一則是最年輕先發投手，改寫原本王躍霖的保有的2012年資格賽21歲、2013經典賽22歲先發登板紀錄。
年輕的徐翔聖從開賽游擊手張育成失誤開始，自己也被連敲2支安打而丟掉2分，隨後很快回穩，最終以48球投完2局退場，被敲4支安打，丟掉2分只有1責失，另有1次三振，沒有保送。
中華隊打線略微變陣，前一場5度上壘的林子偉輪休，腳抽筋的陳傑憲改打指定打擊，然而攻勢卻難以串連，全場得點圈5支0，總計6支安打，沒有拿下分數，與昨晚14支安打攻下9分的演出相形失色。
徐若熙在4局上2出局後的登板引發台北大巨蛋此戰最大歡呼聲，面對李維拉（Ronald Rivera）5顆球全部直球對決，球速依序是154、154、156、152、157公里，最終製造投手方向飛球，自己接殺出局。
徐若熙僅投1人次就退場休息，保有25日再登板戰力，而前兩場沒上場的曾峻岳8局登板，以13球取得三上三下包含1K。
而中華隊另外4分，1分掉在6局上，對方盜壘成功後又靠傳球失誤上三壘，最終高飛犧牲打得分，9局上則是陳韻文登板後被敲4支安打、掉3分。
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