經典賽／徐若熙來了！火球5連發最速157公里 秀霸氣又傻氣

球迷不停敲碗的徐若熙終於登板，中華隊在經典賽資格賽今天對上尼加拉瓜隊，在今天4局上中繼登板，引爆台北大巨蛋熱烈歡呼聲，每投出一顆火球更是掌聲不斷。他只投一人次便下場，仍有機會在周二先發。

徐若熙開打前原本是設定的先發投手，不過前兩場都不是他先發，總教練曾豪駒在首戰賽後曾透露，徐若熙身體有些不適，但並不嚴重，都在觀察中；而今天賽前曾豪駒更新進度，徐若熙身體已經準備好了。

據了解，徐若熙在賽前就已進入牛棚練投，久未實戰的他在此戰登板找手感，4局上2出局後亮相，面對李維拉（Ronald Rivera）5顆球全部直球對決，球速依序是154、154、156、152、157公里。