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經典賽／徐若熙來了！火球5連發最速157公里 秀霸氣又傻氣

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽，中華隊投手徐若熙登板飆火球秀霸氣，但退場時想拋球秀一下卻差點漏球。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽，中華隊投手徐若熙登板飆火球秀霸氣，但退場時想拋球秀一下卻差點漏球。記者余承翰／攝影

球迷不停敲碗的徐若熙終於登板，中華隊在經典賽資格賽今天對上尼加拉瓜隊，在今天4局上中繼登板，引爆台北大巨蛋熱烈歡呼聲，每投出一顆火球更是掌聲不斷。他只投一人次便下場，仍有機會在周二先發。

徐若熙開打前原本是設定的先發投手，不過前兩場都不是他先發，總教練曾豪駒在首戰賽後曾透露，徐若熙身體有些不適，但並不嚴重，都在觀察中；而今天賽前曾豪駒更新進度，徐若熙身體已經準備好了。

據了解，徐若熙在賽前就已進入牛棚練投，久未實戰的他在此戰登板找手感，4局上2出局後亮相，面對李維拉（Ronald Rivera）5顆球全部直球對決，球速依序是154、154、156、152、157公里。

最後一球被擊成投手強襲球，徐若熙一把接下抓到出局數，開心振臂後，徐若熙把球拋起想展現帥氣動作秀一下，但卻差點把球掉了出來，露出霸氣兼傻氣的本色。

經典賽資格賽，中華隊投手徐若熙登板火球連發。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽，中華隊投手徐若熙登板火球連發。記者余承翰／攝影

WBC中華隊 經典賽

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