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經典賽／19歲徐翔聖寫隊史最年輕先發紀錄 2局1責失收工

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽，中華隊推出19歲的徐翔聖登板先發，寫最年輕紀錄。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽，中華隊推出19歲的徐翔聖登板先發，寫最年輕紀錄。記者余承翰／攝影

中華隊最年輕的台日混血投手徐翔聖今天扛起重責，19歲的他寫下隊史在經典賽最年輕先發紀錄，對尼加拉瓜隊之戰以2局失2分（1責失）完成任務。

效力日職養樂多隊的徐翔聖，去年在二軍2度登板，合計2局丟掉2分，首戰對西班牙隊之戰他曾中繼登板，1局被敲1安另有1次保送，但包含雙殺在內演出另類三上三下。

今天徐翔聖登板即寫下歷史，成為中華隊在經典賽包含資格賽在內最年輕先發，改寫2012年資格賽王躍霖的21歲登板紀錄，而會內賽最年輕也是2013年王躍霖的22歲先發，也是第一位先發的台日混血投手。

徐翔聖首局有些不穩，從游擊手張育成失誤開局後，被敲出2支安打，因此丟掉2分，隨後也很快回穩，用三振、飛球、滾地球連抓3個出局數，到第2局雖然在2出局後被連敲2安，但依舊能製造滾地球化解危機。

徐翔聖以48球投完2局退場，被敲4支安打，丟掉2分只有1責失，另有1次三振，沒有保送，退場時中華隊暫以0：2落後，由於未滿50球，休息1天就能夠再登板。

經典賽資格賽，中華隊推出19歲的徐翔聖登板先發，寫最年輕紀錄。記者余承翰／攝影
經典賽資格賽，中華隊推出19歲的徐翔聖登板先發，寫最年輕紀錄。記者余承翰／攝影

WBC中華隊 經典賽

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