經典賽／4投尚未亮相包括孫易磊 若自選出賽場次他一口氣挑3場

中華隊打完世界棒球經典賽資格賽前兩場，投手剩下4人尚未亮相，包括效力日本職棒火腿隊的20歲小將孫易磊，這兩天看滿場場面一直躍躍欲試，如果讓他選擇的話，他一口氣挑選第1場、第3場及25日附加賽都想上，把隔場限制都算好了。

中華隊投手剩下徐若熙、莊陳仲敖、曾峻岳、孫易磊尚未出賽，今天面對尼加拉瓜隊一戰，對中華隊的影響只有25日的對手會是誰，投手調度安排勢必會有所斟酌。

談到附加賽可能的兩位對手西班牙隊、尼加拉瓜隊，孫易磊表示，「他們就是很單純的球隊，很有自己的風格，也會照自己的節奏去做，我覺得照我們的去走就好，不要被他們牽著走。」單看打擊實力，他認為西班牙隊可能更強一點，但如果再次碰頭，他相信所有中華隊投手都準備好了。

孫易磊迫不及待想要上場，前兩場在場邊看台北大巨蛋爆滿場合，他直言：「很想丟啊！很想上場！上次（亞錦賽）還沒有這麼滿，這兩天都全滿，很想上場。」他也提到，出國之後，更感受在台灣出賽的機會變得很少，會更珍惜這樣的機會。

即便結束資格賽旅程後，孫易磊再戰大巨蛋的機會很快就會到來，就是3月1、2日的火腿交流賽，而球隊原本為他安排的計畫就是結束資格賽後續留台灣自主訓練，等待球隊來台會合，並未因賽程延長到25日而有影響。