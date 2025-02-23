經典賽／沒問題吧？伍祐城請纓證明自己 從0.0局爆到1局無失分

21歲的伍祐城在經典賽資格賽初登板遇到震撼教育，1人次都沒解決就狂失4分，但昨晚關門1局無失分表現截然不同，賽前伍祐城就向教練團表達強烈意願，「我想證明自己。」

21日對西班牙隊之戰，伍祐城5局登板後被敲3安打、另有1保送，退場時留下的的壘包也都變成失分，他表示：「第一場腦袋完全空白，連緊張感也沒有，等到滿壘才不知所措。」

當天賽後，伍祐城坦言心情不佳，即使學長給予許多鼓勵，但自己仍陷入情緒中，一回到飯店就睡覺，連家人訊息也沒回，「想讓自己沉澱一下。」

後來，伍祐城也向學長、教練請益，知道自已上場後應該要有明確想法，不能夠盲目去丟球，不然太匆忙反而容易被打者掌握。

到昨晚面對南非隊，伍祐城又獲得登板機會，在9局下分差拉開下上場，用三振、林子偉美技守備幫忙先抓2出局，後續雖被敲出安打，但最終仍守住勝利。

伍祐城表示，第二場一上去變成滿滿的緊張感，尤其面對首名打者投到2好1壞後，突然想起前一仗的不好回憶，但在抓下第1個出局數後，蔣少宏、吳念庭都用肢體語言給予鼓勵，「這場比賽後，自己信心恢復許多，不能只想著三振，要用頭腦丟球。」

經典賽資格賽的初體驗，伍祐城認為跟過去國際賽經驗截然不同，如果25日附加賽再對上西班牙隊，他也希望有機會復仇，「想再對決一次，他們跟想像中不同，原本以為西班牙隊不是只會踢足球嗎？想說速球就能解決，但之後知道他們都是小聯盟打者。」