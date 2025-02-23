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經典賽／免登板要改跳應援舞？呂彥青先在牛棚當心靈導師

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊第四任投手呂彥青。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊第四任投手呂彥青。記者余承翰／攝影

從首戰2出局後掉分，到昨晚先堆兩個壘包再守住危機，呂彥青轉換心態找到習慣的自己，今天不能連續登板的他，要當稱職啦啦隊，甚至開玩笑說：「我上去應援台跳舞好了。」

中華隊在世界棒球經典賽資格賽首戰敗給西班牙隊，呂彥青接在伍祐城製造的危機後登板，結果抓到2出局後丟掉2分，呂彥青說：「第一場抓2個出局數，想要幫球隊止血，可能太鑽牛角尖，想投到邊邊角角。」

昨天面對南非隊呂彥青再次登板，這回是連被敲2支安打後，連抓3個出局數凍結壘包，呂彥青說：「第二場就是攻擊好球帶，讓他們打不好。」雖然先堆了兩個壘包，「但都是安打，代表我還是有把球丟進好球帶，打出去的球也不到很扎實，在我可以接受的範圍內。」

這兩場呂彥青的球速還不到賽季狀況，他也表示：「現階段身體狀況只有辦法用這樣的力量，那就好好調整，今天沒辦法出賽，後天再全力以赴。」

經典賽規定投手不能連3天登板，呂彥青談到今天任務先開玩笑要上去跳應援舞，隨後認真表示，自己還是會在牛棚看隊友需要什麼幫助，之前看到他們沮喪也會提供鼓勵，「小老弟們表現都很好，就算丟比較不好的，來到球場還是很有企圖心，很想投下一場比賽，不怕被擊垮這點很重要。」

去年中職整季僅出現1次觸身球的呂彥青，在首戰出現2次觸身球，他表示，對於投球計時的影響不大，投手群也沒有特別對此討論，但自己投出觸身球時也有點嚇到，「當下可能太想塞內角球、讓他們閃躲，才會砸到。」

WBC中華隊 經典賽

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