經典賽／萬能右腕2.0！一通電話「東洺上去」 熱給4萬人看好緊張
一通電話打來牛棚，不是通知「東洺熱身」，是通知「東洺『上去』熱身」，開啟李東洺「萬能右腕2.0」序曲，昨天緊急接手投1.1局失1分，今天談起來還是最緊張在4萬人的場合，大家一起看著自己熱身。
中華隊昨天以9：1擊敗南非隊，但比賽前段就有意外插曲，李東洺還原昨天狀況，作為長中繼，原本就會待命隨時上場，但昨天沙子宸第3局剛投出保送時，自己走進去牛棚，當時陳柏毓正在為作為第二任投手準備，李東洺原本要先坐下來，看陳柏毓熱身，結果意外狀況出現，沙子宸的小腿抽筋。
李東洺說，當時自己還穿著外套，正準備要坐下來，「結果電話打來，也不是說東洺熱身，是說東洺上去熱身。」
由於投手傷退，按規定他可以在場上熱到準備好，他說：「有壓力啊！比較緊張是很多人在看我牛棚，以前可以在牛棚裡正常把自己的熱身準備完成，現在是很多人在看我慢慢熱。」
不同的熱身環境，讓他難以拿捏感覺，「我感覺可以了，但第一顆丟完就感覺還沒。」他在完成第3局投球後，也到場邊繼續把該準備的熱身完成，續投第4局才感覺速度有比較催得出來。對於自己的表現，他則遺憾沒能吃下更多局數，「昨天很可惜，因為疲勞，沒辦把局數拉長，如果可以投更多局數可以幫助球隊更好。」
巧合的是，富邦悍將隊友江國豪在12強賽打響「萬能右腕」封號，這回他也化身緊急救火隊，李東洺也笑說：「我們球隊滿多投手都熱身滿快。」
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