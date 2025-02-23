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經典賽／沙子宸發燒飆生涯最速152公里 「少宏給我很大的安定」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
沙子宸。記者余承翰／攝影
沙子宸。記者余承翰／攝影

沙子宸昨天在台北大巨蛋飆出生涯最速152公里，其實忍著發燒、畏寒的不適，但上了場的念頭很清晰，「我想著要把每個打者解決，不想讓他們碰到球。」

沙子宸先發2.2局壓制南非打者，未被敲出安打，一開賽就頻頻讓測速槍亮紅燈，讓現場球迷驚呼聲不斷，可惜投到第3局因為小腿抽筋提前退場，賽後也因身體不適無法出面受訪，由蔣少宏代勞。

沙子宸今天還原自身狀況，前一天就感覺身體發冷，昨天賽前也穿很多衣服在熱身，「在裡面也有補充睡眠、補充電解質。」站上賽場，念頭只有這是一場非贏不可的比賽，投手教練王建民也有跟他說，要他把每顆球當最後一顆丟。

沙子宸投到第3局投出保送的打席先是左腳抽筋，隨後變雙腳，防護員了解狀況後，認為應該是發燒造成。他當下想續投，包括張育成在內的內野學長們則是要他全力丟一球試試看，不行的話就不要勉強，「也知道自己逞強的話，對團隊不是幫助。」

首度在台北大巨蛋出賽，沙子宸賽前已先模擬過視野，「賽前很多人看我熱身，有點緊張，那時就有先感受過一下視野，先享受一遍，後面緊張感就沒了。」捕手蔣少宏也給予幫助，「少宏昨天給我很大的方向和安定感，也和我一起討論情蒐，問我想法一起交流。」退場時給予少宏擁抱，他說：「因為很感謝他，告訴他繼續加油，一起拿下這場比賽。」

經歷這一戰，沙子宸說這對自己是很大的信心提升，去年在美國最快球速92哩，季外的訓練、飲食改變收到成效，昨天投到近95哩，他說並不意外，「比賽有達到這樣子算是預期內，一直相信自己可以在這個大賽球迷喊聲中，可以做到這個程度。」他相信球團對於他在這次比賽展現的球速也會有好奇，想知道他做了什麼訓練，「讓他們對我更有信心。」

WBC中華隊 經典賽

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