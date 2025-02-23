經典賽／面對25日附加賽 曾總先想今晚：投手準備好了

中華隊今晚對上尼加拉瓜隊，無論輸贏都要準備25日附加賽爭取第2張會內賽門票，總教練曾豪駒今天打線小異動，面對25日投手也都要準備好。

跟昨天打線相比，今天陳傑憲改打指定打擊、林子偉休兵由李宗賢扛第2棒、二壘手，曾總表示，陳傑憲昨天的抽筋已經排解，但讓他指定打擊休息一下，林子偉則是昨天跑太多，腿部有點緊繃，今天輪替一下。

此戰先發投手交給全隊最年輕、19歲的徐翔聖，曾豪駒解釋，徐翔聖整體控球、投球品質都不錯，在母隊也是以先發調整，「所以設定他來投，希望能夠贏下比賽。」

面對25日附加賽爭取晉級門票，曾總也表示，今天投手群該準備的還是會準備好，「每個人都有自己的責任。」徐若熙目前狀況正常。

中華隊野手目前僅剩曾子祐尚未出賽，3捕手中陳重羽也以指定打擊之姿亮相過，曾豪駒表示，曾子祐都有把自己準備好。