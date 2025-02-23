經典賽／中華隊打線出爐！陳傑憲抽筋無礙打DH 林子偉輪休
中華隊在經典賽資格賽今晚要對上尼加拉瓜隊，無論輸贏都要在25日的加賽再拚剩下一張的晉級門票，昨天因腳抽筋提前退場的陳傑憲改任指定打擊。
昨天先發投手沙子宸投了2.2局後因雙腿小腿抽筋提前退場，就連隊長陳傑憲也因為發生抽筋，在8局下守備時被換下場休息，今天繼續上場。
不過昨天5保送上壘的林子偉今天缺陣，二壘交給李宗賢，總教練曾豪駒解釋，林子偉可能昨天跑太多，腿有點緊繃，就讓他輪替一下。
中華隊今天推出台日混血投手徐翔聖先發，他曾在對西班牙隊之戰中繼1局，被敲1安另有1次保送，但包含雙殺在內演出另類三上三下，目前效力日職養樂多隊的他，去年在二軍2度登板，合計2局丟掉2分。
中華隊今日先發打線
一棒 林佳緯 左外野
二棒 李宗賢 二壘
三棒 陳傑憲 指定打擊
四棒 張育成 游擊
五棒 吳念庭 三壘
六棒 陳文杰 中外野
七棒 王博玄 一壘
八棒 蔣少宏 捕手
九棒 宋晟睿 右外野
先發投手 徐翔聖
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