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經典賽／中華隊打線出爐！陳傑憲抽筋無礙打DH 林子偉輪休

經典賽／中華隊打線出爐！陳傑憲抽筋無礙打DH 林子偉輪休

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊陳傑憲送回全隊第4分。記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽中華隊今晚迎戰南非隊，中華隊陳傑憲送回全隊第4分。記者余承翰／攝影

中華隊在經典賽資格賽今晚要對上尼加拉瓜隊，無論輸贏都要在25日的加賽再拚剩下一張的晉級門票，昨天因腳抽筋提前退場的陳傑憲改任指定打擊。

昨天先發投手沙子宸投了2.2局後因雙腿小腿抽筋提前退場，就連隊長陳傑憲也因為發生抽筋，在8局下守備時被換下場休息，今天繼續上場。

不過昨天5保送上壘的林子偉今天缺陣，二壘交給李宗賢，總教練曾豪駒解釋，林子偉可能昨天跑太多，腿有點緊繃，就讓他輪替一下。

中華隊今天推出台日混血投手徐翔聖先發，他曾在對西班牙隊之戰中繼1局，被敲1安另有1次保送，但包含雙殺在內演出另類三上三下，目前效力日職養樂多隊的他，去年在二軍2度登板，合計2局丟掉2分。

中華隊今日先發打線

一棒 林佳緯 左外野

二棒 李宗賢 二壘

三棒 陳傑憲 指定打擊

四棒 張育成 游擊

五棒 吳念庭 三壘

六棒 陳文杰 中外野

七棒 王博玄 一壘

八棒 蔣少宏 捕手

九棒 宋晟睿 右外野

先發投手 徐翔聖

WBC中華隊 經典賽

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