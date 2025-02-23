經典賽／中華隊拚25日附加賽 加開門票明天開賣

西班牙隊今天中午以9：1擊敗南非隊後，中華隊必須經由附加賽爭取第二張門票，外界關注的25日賽事門票，目前已售門票已經完售，將在今晚對戰組合確定後公佈加開座位門票資訊，明天開賣。

中華隊以地主之姿在台北大巨蛋迎敵，原先預期3戰可以收下門票，卻在首戰輸給西班牙後打亂佈局，如今必須打25日的附加賽，對手為西班牙或尼加拉瓜隊未定。

25日附加賽先前僅開賣B1、約1萬張門票，全面500元，已經全數完售。中華棒協表示，有關25號賽事門票加開，今晚會公布相關訊息，並於明日啟動售票。