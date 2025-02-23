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經典賽Live／3局上陳宇宏接替投球賞三上三下 尼加拉瓜2：0中華
【賽前報導】
中華隊在經典賽資格賽今晚要對上尼加拉瓜隊，無論輸贏都要在25日的加賽再拚剩下一張的晉級門票，昨天因腳抽筋提前退場的陳傑憲改任指定打擊。
昨天先發投手沙子宸投了2.2局後因雙腿小腿抽筋提前退場，就連隊長陳傑憲也因為發生抽筋，在8局下守備時被換下場休息，今天繼續上場。
不過昨天5保送上壘的林子偉今天缺陣，二壘交給李宗賢，總教練曾豪駒解釋，林子偉可能昨天跑太多，腿有點緊繃，就讓他輪替一下。
中華隊今天推出台日混血投手徐翔聖先發，他曾在對西班牙隊之戰中繼1局，被敲1安另有1次保送，但包含雙殺在內演出另類三上三下，目前效力日職養樂多隊的他，去年在二軍2度登板，合計2局丟掉2分。
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